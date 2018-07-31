Российский альпинист, оставшийся без припасов и снаряжения на высоте 6 км, спасен

В Пакистане со склона горы сняли альпиниста из России. Александр Гуков ожидал помощи спасателей семь дней, оставшись без запасов и с минимумом снаряжения после того, как его напарник сорвался в пропасть.

Спасательная операция проходила на горе Латок-1. Альпиниста снимали два вертолета. По словам координатора спасательных работ Анны Пиуновой, сильных обморожений у Гукова нет, однако он очень ослаб, разговаривает с трудом.

Александр восходил на гору с напарником Сергеем Глазуновым. На высоте более 6 тысяч метров Сергей сорвался и погиб, Гукову удалось закрепиться на склоне, но у него практически не осталось снаряжения и припасов. Александр успел отправить просьбу о помощи и написал: «Серега улетел, я вишу на стене без снаряги».

Из-за плохих погодных условий спасательную операцию приходилось откладывать. Альпинист ждал помощи семь дней. В организации мероприятий по спасению Гукова приняли посильное участие и сотрудники российского посольства в Исламабаде.

Исламабад, Служба информации РИА «Новый День»

Исламабад. Другие новости 31.07.18

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