Российская туристка скончалась после купания в Турции

Туристка из России скончалась на турецком курорте после купания в море.

По данным турецкого издания Aksam, 74-летняя женщина отдыхала в районе Каргыджак провинции Аланья. Пенсионерка вошла в воду, через какое-то время ей стало плохо. Из моря женщину вытащили другие курортники и вызвали скорую помощь.

Прибывшие врачи провели реанимационные процедуры, но безуспешно – туристка умерла. Причины ее смерти выясняются.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.08.18

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