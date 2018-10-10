В Греции толстым туристам запретили кататься на ослах

Власти Греции приняли новые правила, которые запрещают людям с лишним весом, кататься на ослах на острове Санторини. Зоозащитники заявили, что толстые туристы травмируют животных.

Активисты пожаловались в Министерство сельского хозяйства Греции. Зоозащитники указали, что владельцы часто не обращают внимание на здоровье ослов. В результате на спинах животных остаются глубокие раны, а их ноги находятся в ужасном состоянии, пишет Daily Mail.

Чтобы остановить жестокое обращение с ослами, Минсельхоз Греции ввел новые правила. В частности, животным запрещается поднимать человека весом более ста килограммов или больше одной пятой веса осла.

Кроме того, владельцам запрещается эксплуатировать больных, раненых и беременных животных. Также ослов необходимо кормить свежей пищей и поить чистой водой, сменяемой хотя бы раз в день.

Афины, Служба информации РИА «Новый День»

Афины. Другие новости 09.10.18

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