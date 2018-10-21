На Кипре погибли российские туристы

Российские туристы погибли на Кипре, сорвавшись со скалы. Трагедия произошла на юго-западе острова в окрестностях города Пафоса.

«Двое российских туристов погибли в субботу, сорвавшись со скалы в арендованном автомобиле. Машина пролетела около 30 м», – сообщило местное издание Cyprus Mail.

Тела обнаружила береговая полиция. По данным властей, мужчина 58 лет и женщина 48 лет прибыли на Кипр из России 10 октября и должны были уехать 24 октября.

Посольство РФ на Кипре сейчас проверяет эту информацию.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.10.18

Неизлечимая болезнь с неизвестным возбудителем зафиксирована уже в 22 штатах США. / Храм Саграда Фамилия оштрафовали на 36 млн евро за незаконное строительство на протяжении 130 лет. / Полеты в Крым, Калининград и на Дальний Восток будут субсидировать круглый год. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»