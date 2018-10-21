На Кипре погибли российские туристы

Российские туристы погибли на Кипре, сорвавшись со скалы. Трагедия произошла на юго-западе острова в окрестностях города Пафоса.
«Двое российских туристов погибли в субботу, сорвавшись со скалы в арендованном автомобиле. Машина пролетела около 30 м», – сообщило местное издание Cyprus Mail.
Тела обнаружила береговая полиция. По данным властей, мужчина 58 лет и женщина 48 лет прибыли на Кипр из России 10 октября и должны были уехать 24 октября.
Посольство РФ на Кипре сейчас проверяет эту информацию.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 19.10.18
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