«Библио Глобус» переходит под контроль британцев

Британский туристический холдинг Thomas Cook объявил о намерении купить 30% одного из лидеров российского туристического рынка – компании «Библио Глобус». В целом, стоимость турфирмы оценили всего в 10 млн долларов США. При этом ожидаемая прибыль «БГ» по итогам текущего туристического года прогнозируется на уровне 12 млн фунтов (около 16 млн долларов).

В последствии к Thomas Cook Group компания перейдет целиком. Схема покупки предполагается такая: сначала собственником «Библио Глобуса» станет партнер британской группы – турецкая компания Sarpedon Travel, которая передаст 30% Thomas Cook. Эту сделку планируется завершить в течение ближайших 2 месяцев.

А полностью «Библио Глобус» перейдет британцам к концу года, сообщает РБК. Отмечается, что Thomas Cook Group уже стал единственным владельцем другого российского туроператора – «Интурист». «Библио Глобус» в последние годы представляет турбизнес в рейтинге Forbes «200 крупнейших частных компаний России»: по итогам 2017 года туроператор занимал 109-е место с возможной выручкой 79,5 млрд рублей.

Москва, Игорь Юров

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