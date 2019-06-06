В Амстердаме туристам предлагают сыграть свадьбу с гидом за 100 евро

Турфирмы Амстердама предлагают гостям города необычную экскурсию – бракосочетание с гидом на один день. После свадьбы турист и экскурсовод осматривают достопримечательности.

В Амстердаме всегда толпы туристов. Так в прошлом году город посетило более 20 миллионов человек. Бракосочетание с гидом позволит клиентам попасть в такие места, куда не водят группы, пишет The Guardian.

В начале июня в церкви Постхорн состоялась массовая женитьба между туристами и местными жителями. Затем новобрачные разъехались по городу. Необычный тур стоит около 100 евро.

Впрочем, свадьба с гидом не означает, что туристу не удастся посмотреть традиционные достопримечательности, например, музей Ван Гога или Дом Анны. Программа осмотра города полностью зависит от пожеланий клиента.

Амстердам, Служба информации РИА «Новый День»

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