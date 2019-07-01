Власти Таиланда хотят заставить туристов страховать свою жизнь

Таиланд собирается ввести принудительную страховку от несчастных случаев для иностранных туристов. Желающих отдохнуть на тайских курортах становится все больше, что объясняет рост инцидентов с гражданами других стран.

Страховка, покрывающая смерть или лечение туриста, пострадавшего в результате несчастного случая, будет оплачиваться туристами при въезде в Таиланд на паспортном контроле, сообщает Bangkok Post со ссылкой на генерального секретаря национальной комиссии по страхованию Таиланда Суттхипхона Тхавичайкана.

Страховой полис будет стоить около 20 бат (около 40 рублей). Страховая компания будет покрывать ущерб в 32 тысячи долларов в случае смерти и 16 в случае получения туристом травм или увечий.

Курорты Таиланда в год посещают около 40 млн человек. При таком массовом туризме несчастные случаи неизбежны, говорит глава национальной комиссии по страхованию. Принимающие турфирмы сейчас полагаются на страховки, приобретенные туристами на родине, однако практика показывает, что далеко не у всех туристов такие страховки есть.

Бангкок, Служба информации РИА «Новый День»

Бангкок. Другие новости 01.07.19

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