Власти Анапы запретили купание на всех пляжах курорта

Власти города-курорта Анапы в понедельник, 1 июля, запретили купание на всех пляжах в связи со штормом и сильным донным течением. Об этом говорится в сообщении управления гражданской обороны и защиты населения горадминистрации.

Чиновники рекомендовали руководителям предприятий и организаций Анапы усилить контроль за отдыхающими на пляжах и «принять меры по недопущению происшествий на воде».

Напомним, в июле 2016 года за одни сутки на разных пляжах курорта утонули 5 человек, проигнорировавшие запрет на купание в море, введенный властями города в связи с надвигающимся штормом и сильным донным течением.

В августе 2012 года на различных пляжах Анапы в результате сильного донного течения утонули 6 отдыхающих.

Анапа, служба информации РИА «Новый День»

Анапа. Другие новости 01.07.19

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