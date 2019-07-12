Дубай объявил о свободной продаже алкоголя туристам

Туристы в Дубае получили право покупать алкоголь в специализированных магазинах. Для этого им потребуется предъявить оригинал паспорта, сообщают эмиратские СМИ. Ранее туристы могли приобретать алкоголь только в отелях, барах и ресторанах.

Теперь туристы вправе получить бесплатную 30-дневную лицензию в магазинах сети Mercantile and Marketing International (MMI), предоставив оригинал паспорта. При регистрации отдыхающих снабдят брошюрой с правилами употребления алкоголя в Дубае.

Получить лицензию смогут туристы, достигшие 21-летнего возраста, не являющиеся мусульманами. В Дубае алкоголь отсутствует в открытой продаже, его можно купить только по лицензии в специализированных магазинах. Для получения лицензии постоянно проживающим в Дубае необходимо, в частности, подтверждение от работодателя.

Дубай, Иван Гридин

Дубай. Другие новости 12.07.19

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