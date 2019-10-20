В Турции погибла 5-летняя туристка из России

В Турции погибла 5-летняя девочка из России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла на курорте Кемер (провинция Анталья). Семейная пара с детьми 10 и 5 лет арендовала 3-местный электрический велосипед и отправилась в каньон Гейнюк.

На подъезде к каньону глава семейства не справился с управлением, велосипед вылетел за переделы дорожного полотна. Девочку выбросило из транспортного средства, она ударилась головой о камни и получила серьезные ранения, сообщает издание DHA.

На попутках россиян доставили в больницу Кемера. Девочку спасти не удалось. Другие члены семьи были выписаны после лечения.

Кемер, Служба информации РИА «Новый День»

Кемер. Другие новости 19.10.19

Озвучена предварительная дата открытия нового терминала челябинского аэропорта. / «Оскорблял, пытался открыть дверь»: самолет «Москва – Пхукет» совершил посадку в Узбекистане из-за дебошира. / Балканский колорит: загадка Республики Сербской. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»