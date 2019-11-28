В Таиланде утонул российский турист

На тайском курорте скончался турист из России. Погибшему было 28 лет, он приехал отдыхать на Пхукет из Оренбурга.

Как сообщает Phuket News, мужчина отправился в однодневный тур на корабле с 20 россиянами. У острова Racha Yai туристы занимались снорклингом – рассматривали подводный мир с максой и трубкой.

В какой-то момент мужчина перестал подавать признаки жизни. Это заметил гид, россиянина вытащили из воды и пытались реанимировать, однако это не увенчалось успехом, в себя турист не пришел.

В больнице, куда доставили мужчину, констатировали его смерть от утопления. Капитан корабля, на котором произошло ЧП, сообщил о случившемся в российское посольство, а также связался со страховой компанией. Решается вопрос о транспортировке тела погибшего туриста в Россию.

Бангкок, Служба информации РИА «Новый День»

Бангкок. Другие новости 28.11.19

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