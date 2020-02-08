Чехия поставила внутренний рекорд в области туризма

В Чехии установлен рекорд в области туризма. Так, в 2019 году местные отели, пансионаты и кемпинги приняли 22 млн гостей. Это на 3,5% больше, чем в 2018 году. Количество туристов, прибывающих в республику, растет уже седьмой год подряд, пишет чешская пресса.

Прошлый год также был рекордным по количеству ночей, проведенных в отелях, – согласно данным Чешского статистического управления, этот показатель составил 57 млн. С точки зрения количества прибывших и ночевок посещаемость возросла почти во всех регионах. «Только в регионе Высочина произошло небольшое снижение количества ночевок на 0,4% из-за снижения интереса со стороны иностранцев», – говорят в статуправлении.

В прошлом году в отелях и пансионатах было больше чехов, чем иностранных гостей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем внутреннего туризма увеличился на 4,4% – до 11,1 млн человек, а иностранных туристов стало больше на 2,6% – 10,9 млн гостей. Тем не менее, статистики указали, что увеличение количества иностранных туристов было почти вдвое меньше, чем в 2017-2018 годах.

В прошлом году большинство иностранных гостей снова приехали из соседней Германии (около 2 млн человек). За немцами следуют словаки и поляки. И, напротив, количество посетителей из Китая и Южной Кореи уменьшилось в прошлом году.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 07.02.20

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