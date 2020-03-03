В Таиланде двух российских туристок унесло в море

На тайском острове Пхукет российских туристок унесло в море на надувных кругах. Жизнь девушкам спасла береговая охрана. Об этом сообщает Phuket News.

Инцидент произошел на пляже Карон. Гражданки России 25 и 27 лет попали в течение, которое отнесло их на 3 километра от берега. Исчезновение россиянок заметил туристический гид и обратился в полицию.

По тревоге были подняты спасатели, которые принялись осматривать акваторию. Через два часа девушек отыскали и доставили на берег.

Туристки вернулись в свой отель. Состояние здоровья девушек оценивается как хорошее.

Бангкок, Зоя Осколкова

Бангкок. Другие новости 03.03.20

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