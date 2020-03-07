Чехи наплевали на коронавирус и поехали на пустые и дешёвые горнолыжные курорты Италии

Угроза коронавируса и увещевания властей сидеть дома, похоже, звучат не слишком убедительно для некоторых жителей Чехии. Новостийный портал novinsky.cz сообщает о многих любителях горнолыжного спорта, которые воспользовались большими скидками на проживание и отправились на север Италии. Им интересно кататься на пустых горных склонах, а что до вспышки Covid-19, набирающей с каждым днём ход, то она чехов не пугает, они говорят, что это как сезонный грипп, не страшнее. «Я больше должен был бы бояться людных мест в Праге, которая более подвержена риску распространения инфекции. Мы здоровы и у нас нет проблем с иммунитетом. Мы едем в Италию кататься по пустым лыжным склонам. А коронавирус – это просто преувеличенная паника», – рассказал в интервью порталу novinsky.cz Лукаш Ф. из Черношиц. Ему сорок лет, у него молодая жена и четверо детей.

Адвокат Адам из Праги уже отправляет романтические фотографии своим друзьям из северной Италии с лазурным небом, солнцем и пустыми ухоженными склонами. Цены на проживание на курортах снижены вдвое.

Однако чехи, которые отправились в Италию, несмотря на рекомендации правительства, в случае заражения коронавирусом, не получат лечения по страховке – предупреждают страховые компании. Но на это у нарушителей запрета есть свой ответ – можно же не говорить, что ты был в Италии, и всех дел.

«Я был в Италии с моим сыном на Рождество, и теперь я пойду снова. Это должно быть здорово, никого нет. Но больше, чем заразу, я боюсь, что они где-то заблокируют дороги, закроют границы, объявят чрезвычайное положение из-за карантина, и мы будем висеть где-нибудь в горах. Я себе этого позволить не могу, потому что моя компания должна работать», – говорит бизнесмен-строитель Виктор.

При этом люди, пережившие пневмонию, энтузиазм своих рискующих поездками в Италию сограждан не разделяют. «Мы думали поехать в Италию на долгие выходные. Но у моего мужа был легочный коллапс от двусторонней пневмонии несколько лет назад. Так что большое спасибо, но нет, не едем», – говорит 48-летняя Ирена из Бероун. Кроме того, в семье родилась маленькая девочка, и она не хотела бы быть носителем инфекции и ставить под угрозу здоровье младенца.

Напомним, что накануне премьер страны Андрей Бабиш выступил с обращением к соглажданам и призвал их воздержаться от поездок в Италию, где заражены уже около 3,5 тысяч человек и почти 200 из них умерли. Тем же, кто решится на поездку, по возвращении предписан двухнедельный домашний карантин. В случае его несоблюдения может быть выписан штраф в размере трёх миллионов злотых.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 06.03.20

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