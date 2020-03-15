Мировой туризм может потерять до 50 миллионов рабочих мест из-за коронавируса

Глобальный туризм может потерять до 50 миллионов рабочих мест из-за пандемии коронавируса. Как сообщает ВВС, такой неутешительный прогноз сделал всемирный Совет путешествий и туризма (WTTC).

К примеру, на фоне кризиса коронавируса чешские операторы жилья уже зафиксировали падение числа прибывающих на 80-100%. В Чешской Республике туризм составляет примерно три процента валового внутреннего продукта (ВВП) и обеспечивает 250 000 рабочих мест.

Исполнительный директор Совета путешествий и туризма Глория Гевара заявила, что пандемия представляет серьезную угрозу для отрасли. Отчет WTTC был опубликован вскоре после того, как авиакомпании отменили тысячи рейсов по всему миру, и некоторые страховые компании перестали предлагать страхование путешествий новым клиентам.

Обновленные данные WTTC показывают, что индустрия туризма может сократиться до 25 процентов в этом году. Поэтому организация рекомендует правительствам принять ряд мер для оказания помощи туристическому бизнесу. К ним относятся отмена или упрощение виз, где это возможно, снижение затрат и налоговой нагрузки на туристов, что включает в себя различные сборы за воздушный транспорт и т.д.

Некоторые меры для поддержки туристической отрасли в мире уже принимаются. Так, Министерство промышленности и торговли в сотрудничестве с Чешско-Моравским банком гарантий и развития (CMGDB) разработало программу Covid Loan. Предприниматели смогут получать беспроцентные кредиты с апреля года из-за трудностей, вызванных новым типом коронавируса. Программа также распространяется на случаи, когда меры, введенные чешским правительством, наносят ущерб фирмам. Предприниматели смогут подать заявку на сумму от полумиллиона до 15 миллионов крон, сообщает портал novinsky.cz.

Правительство Германии планирует выдавать неограниченные кредиты для предпринимателей, пострадавших от мер, связанных с борьбой с коронавирусом – они должны иметь ликвидность на долгие годы и не прекращать заниматься бизнесом. Кроме того, в рамках пакета мер немцы будут прощать компаниям часть налогов или откладывать выплаты по ним. Федеральное правительство хочет выделить до половины триллиона евро на эти цели.

Туризм. Другие новости 15.03.20

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