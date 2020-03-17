Большинство туристических объектов на Байкале работают с нарушениями

С проверкой на предприятиях, работающих на Байкале, побывали эксперты Совета по правам человека при президенте России. Они установили, что большинство туристических объектов ведут свою деятельность с нарушением требований природоохранного законодательства.

Специалисты СПЧ побывали на объектах туристической инфраструктуры на берегу Байкала и на острове Ольхон, в местах санитарных рубок в районе Голоустинского тракта, в противопожарном разрыве в районе Усолья, короотвалах, шламонакопителях и очистных сооружениях Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, а также на площадке строительства завода по розливу воды в поселке Култук Слюдянского района и объектах обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Результаты проверок свидетельствуют о том, что 90% объектов туризма осуществляют свою деятельность с нарушением требований природоохранного законодательства. Земли, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, сельскохозяйственного назначения используются для предпринимательской деятельности по предоставлению гостиничных и туристических услуг, что прямо запрещено законом», – говорится в сообщении на сайте СПЧ.

Эксперты выявили незаконную вырубку леса в заказнике «Туколонь» и на территории Нижнеудинского и Тулунского лесничеств. Кроме того, не поставлены на кадастровый учет границы сельскохозяйственных земель Прибайкальского нацпарка, входящего в территорию, признанную объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Более того, на острове Ольхон признаны опасными для жизни туристические объекты «Долгожитель», «Вдохновение» и «Адмирал». Они несут угрозу не только для отдыхающих, но и для экологии Байкала.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 17.03.20

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