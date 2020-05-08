Власти Кубани просят федеральной поддержки для санаторно-курортной отрасли

Власти Краснодарского края обратились в Ростуризм с просьбой поддержать курортные предприятия. Администрация предложила ряд мер, которые помогут туристической отрасли остаться на плаву в условиях пандемии коронавируса.

«Из-за ограничения деятельности предприятий этой сферы падение объемов продаж достигло уровня 95-100%. При этом сохраняется обязанность по уплате многих обязательных платежей, а часть малых и средних предприятий не может воспользоваться мерами господдержки в связи со сложностями идентификации предприятий», – говорится в сообщении на сайте администрации Краснодарского края.

В частности, власти Кубани предлагают временно применять льготные пониженные ставки НДС и налога на прибыль за 2020 год, а также включить в перечень предпринимателей, которым предоставляются субсидии из федерального бюджета, все категории предприятий отрасли. Кроме того, авторы предлагают предусмотреть компенсации коммунальных платежей с 1 апреля 2020 года до окончания действия режима повышенной готовности.

Карантин на Кубани действует с 31 марта. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что если регион не выйдет из коронавируса до начала лета, ущерб курортной отрасли будет непоправим.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 08.05.20

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