Испанским спасателям запретили спасать тонущих, применяя технику «рот в рот»

Испанские спасатели теперь не смогут применять к утопающим технику возобновления дыхательной функции «рот в рот». В национальной федерации спасателей принят новый регламент работы – из-за коронавируса все тесные контакты должны быть минимизированы, сообщает The Mirror. Теперь на пляжах Испании для реанимации человека можно применять только непрямой массаж сердца.

Пляжные спасатели также ждут и других изменений в этом году, которые еще больше усложнят их работу. Спасая тонущих людей, необходимо максимально избегать скопления людей – когда пострадавший вытащен, все очевидцы должны держаться на расстоянии 4 метра и более. Кроме того, спасатели должны будут носить одноразовые перчатки, средства защиты глаз и респираторы.

По данным издания Mirror, в июле прошлого года в Испании тонули в среднем по три человека в день. И это только в открытой воде. В общей сложности за лето в Испании погибло 15 180 человек, что на 13 процентов больше, чем в 2018 году.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 08.06.20

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