Мурашко: Россияне должны быть готовы отказаться от поездки в отпуск

Жители России, планируя отпуска, должны быть готовы отменить поездки. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Глава Минздрава отметил, что ситуация с коронавирусом в стране нестабильна, поэтому нельзя быть уверенным, что место, выбранное для отдых, будет безопасным.

«Мы должны быть готовы поменять свои планы, если это будет касаться лично нашего здоровья или ситуации в том месте, куда мы планируем визит», – подчеркнул чиновник.

Он сообщил, что опыт зарубежных стран с более теплым климатом показывает, что активность коронавируса во время жары не снижается.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 12.06.20

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