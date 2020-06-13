Абхазия продлила запрет на въезд через границу с Россией

Абхазия продлила запрет на въезд через границу с Россией. Соответствующее распоряжение подписал президент Аслан Бжания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», граница с РФ была закрыта 9 апреля – сразу же после выявления первого случая коронавирусной инфекции. Эпидрасследование показало, что «нулевой пациент» вернулся из Москвы. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 37 зараженных, большинство из них – курсанты военных вузов России. Один инфицированный скончался.

Запрет касается иностранных граждан и лиц без гражданства, кроме работников дипломатических учреждений, военнослужащих Погрануправления ФСБ России, Объединенной российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки, и машинистов грузовых поездов.

Срок запрета продлен до 1 июля.

Вместе с тем, с 15 июня в стране снимается запрет на проведение массовых, культурных, спортивных, развлекательных, выставочных, а также свадебных, торжественных и иных мероприятий.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 12.06.20

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