На популярный хорватский пляж приплыла акула

В Хорватии на популярный пляж заплыла акула.

Как сообщает РИА «Новый День», об инциденте рассказали туристы. Акула появилась на северной стороне полуострова Лапад недалеко от туристической зоны Бабин Кук у Дубровника. Заметив хищника, все, кто в тот момент купались в море или занимались водными видами спорта, вышли на берег.

Как уточнили в местной полиции, акула не пыталась нападать на людей, она просто поплавала рядом с берегом и ушла обратно на глубину.

Предположительно, это была голубая акула. Почему она решила так близко подойти к пляжу – неизвестно.

Дубровник, Елена Васильева

Дубровник. Другие новости 22.06.20

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