На популярный хорватский пляж приплыла акула

В Хорватии на популярный пляж заплыла акула.
Как сообщает РИА «Новый День», об инциденте рассказали туристы. Акула появилась на северной стороне полуострова Лапад недалеко от туристической зоны Бабин Кук у Дубровника. Заметив хищника, все, кто в тот момент купались в море или занимались водными видами спорта, вышли на берег.
Как уточнили в местной полиции, акула не пыталась нападать на людей, она просто поплавала рядом с берегом и ушла обратно на глубину.
Предположительно, это была голубая акула. Почему она решила так близко подойти к пляжу – неизвестно.
Дубровник, Елена Васильева
Дубровник. Другие новости 22.06.20
«Уральские авиалинии» увеличат количество рейсов из Екатеринбурга в Калининград до четырех в неделю. / Прибывших из Вьетнама уральцев направили в обсерватор. / В Кольцово прибудут еще три самолета с туристами из Вьетнама, Узбекистана и Таджикистана. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube