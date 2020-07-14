Мощный смерч образовался на Черном море

На Черном море бушует непогода, идут ливни и гремят грозы. Очевидцы делятся снимками стихии. Местные власти просят отдыхающих не ходить на пляж.

Житель поселка Джубга запечатлел смерч, который подобрался очень близко к берегу.

Стоит отметить, что это нередкое явление в Краснодарском крае, но обычно период образования смерчей приходится на август. Похожее видео опубликовали отдыхающие в Крыму.

Шторм бушует и в Сочи, там затопило несколько улиц, а поваленные шквальным ветром деревья перекрыли движение. Из-за плохой погоды и сильного донного течения запрещено купание на пляжах Анапы.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на территории всего региона прогнозируются осадки, местами дожди с грозой.

Сочи, Зоя Осколкова

Сочи. Другие новости 14.07.20

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