В Греции вернули обязательный масочный режим в супермаркетах

В Греции вновь ввели обязательный масочный режим для сотрудников и посетителей супермаркетов. Для нарушителей предусмотрен солидный штраф.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после открытия страны для туристов ежесуточная выявляемость инфекции выросла на 40%. Поэтому, по предложению комиссии по защите общественного здоровья от распространения COVID-19, с сегодняшнего дня возобновлен масочный режим в супермаркетах. На нарушителей будет налагаться штраф в размере 150 евро.

Владельца магазинов, помимо прочего, обязаны обеспечивать в торговых залах дезинфекцию и соблюдение социальной дистанции.

Всего с начала пандемии в Греции выявлены 3 тысячи 964 зараженных, 194 из них скончались.

Афины, Игорь Юров

Афины. Другие новости 18.07.20

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