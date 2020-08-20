Египет ужесточает требования к туристам с 1 сентября

Египет меняет условия попадания туристов в страну. С 1 сентября для всех прибывающих в страну обязательным является наличие при себе отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Египта.

По словам премьер-министра Египта Мустафы Мадбули, решение ужесточить правила въезда для туристов связано с тем, что в некоторых странах растет число инфицированных. Данное утверждение, в частности, актуально для Испании, Франции, Великобритании, Германии, Украины и ряда других стран, чьи жители пользуются курортами красного моря.

Отметим, что в самом Египте ситуация с коронавирусом на 20 августа, обстоит следующим образом: с начала пандемии инфекцию обнаружили у 96914 человек. Количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось за последние сутки на 161 человека. С начала пандемии от Covid-19 умерло 5197 человек.

Хургада, Елена Васильева

Хургада. Другие новости 20.08.20

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