Эксперты подсчитали шансы подхватить Covid-19 в самолете

Перелеты в пандемию коронавируса относительно безопасны и не являются прямой угрозой для здоровья. Как сообщает CNN, к такому выводу пришел ряд экспертов, проанализировавших условия и возможности передачи Covid-19 от пассажира к пассажиру.

Исследование, недавно опубликованное в медицинском журнале JAMA Network Open, обнаружило доказательства возможного распространения коронавируса во время четырехчасового полета из Тель-Авива во Франкфурт в марте.

По словам исследователей из Института медицинской вирусологии Университета Гете во Франкфурте, два пассажира заболели инфекцией после полета с группой туристов, которые вступили в контакт с инфицированным менеджером отеля и заразились.

Двое, которые заразились, сидели в задней части самолета, прямо напротив тех семи пассажиров, которые неосознанно заразились вирусом в отеле и еще ничего об этом не знали.

Более ранний рейс из Великобритании во Вьетнам 2 марта, в котором один пассажир, по-видимому, передал вирус примерно 14 другим пассажирам, а также члену экипажа, до сих пор считается единственной известной передачей вируса на борту нескольким людям.

Одним из объяснений явно низкого уровня риска является то, что воздух в салонах современных самолетов заменяется свежим каждые две-три минуты. Помогают минимизировать риски и современные фильтры, которые улавливают все загрязнения на борту.

Арнольд Барнетт, профессор статистики Школы менеджмента Sloan при Массачусетском технологическом институте, попытался количественно оценить шансы заразиться вирусом во время короткого полета в недавнем исследовании, в котором рассматривались преимущества политики пустых средних мест, сообщает CNN.

Он изучил ситуацию на ближнемагистральных рейсах в США, которые выполняются на самолетах Airbus 320 и Boeing 737 с расстановкой кресел по схеме «три кресла по обе стороны от прохода». При условии, что все на борту носят маски, риск поимки вируса во время полета составляет 1 шанс из 4300, сообщает Барнетт. Эти шансы упадут до 1 из 7700, если пассажиров будут рассаживать так, чтоб между ними было одно пустое кресло. По словам профессора Барнетта, чтобы получить возможность заразиться короавирусом нужно соблюсти три условия. Во-первых, на борту должен находиться активно болеющий коронавирусом пассажир. Во-вторых, он должен находиться в непосредственной близости от вас. В-третьих, активно болеющий человек и вы должны быть без маски.

Эти подсчеты, уточняет профессор, относятся к двухчасовым полетам в Соединенных Штатах – стране, где в настоящее время зарегистрировано наибольшее количество заращений коронавирусом в мире.

Шансы будут еще ниже для рейсов, выполняемых в тех частях земного шара, где коронаврус не так активен, как в США.

Далее Барнетт заявляет, что нет большой разницы с точки зрения риска заражения между пассажирами, сидящими у прохода и пассажирами, сидящими у окна.

Однако шансы заразиться у тех, кто сидит у прохода, немного выше, потому что

вокруг них просто чуть больше людей.

«Вам угрожают люди, сидящие рядом с вами в одном ряду, – говорит Барнетт. – И в меньшей степени люди, сидящие впереди вас или позади вас».

Общее же руководство для пассажиров по обеспечению безопасности во время полетов довольно просто – необходимо носить маску, регулярно мыть руки и проходить онлайн-регистрацию, чтобы минимизировать риски передачи инфекции в толпе.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 20.08.20

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