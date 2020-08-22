Польша планирует возобновить авиасообщение с Россией

Польша планирует возобновить авиасообщение с рядом стран, включая Россию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом, польские власти расширяют список государств, в которые перелеты из Польши и обратно запрещены: их число увеличилось с 44 до 63. Ограничения связаны с продолжающейся эпидемией коронавируса.

Однако ряд стран из стоп-листа исчезли. Это Россия, Китай, Сербия, Сингапур, Габон, Сан-Томе и Принсипи.

Напомним, на сегодняшний день Россия восстановила сообщение с Абхазией, Великобританией, Киргизией, Турцией, Танзанией и Черногорией.

Варшава, Игорь Юров

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