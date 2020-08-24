На популярном курорте девушка подверглась групповому изнасилованию прямо в гостинице

В Израиле полиция расследует резонансное преступление, которое вызвало возмущение по всей стране. 16-летняя девушка подверглась групповому изнасилованию во время каникул в курортном городе Эйлат.

Как сообщает «Евроньюс», преступление произошло в одном из отелей, согласно первоначальным данным, в изнасиловании принимали участие, по меньшей мере, 30 человек. Причем, по словам некоторых очевидцев, мужчины стояли в очереди прямо в коридоре гостиницы.

Как впоследствии установила полиция в действительности насильников, по всей видимости, было меньше – около 10, но резонансности дела это не снижает. Все обвиняемые утверждают, что девушка была согласна на интимные отношения. Однако сама она призналась следователям, что была запугана и просто молчала, не имея возможности каким-либо образом противостоять.

Происшествие вызвало повсеместное возмущение. В Израиле прошли женские протестные марши. И даже первые лица страны выразили свое негодование. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что не понимает, что должно твориться в голове у мужчин, совершивших подобное преступление.

Израильский президент Реувен Ривлин опубликовал открытое письмо для молодежи, в котором заявил: «Изнасилование, сексуальная агрессия, эксплуатация и жестокость – это пятна, которые невозможно оттереть. Это свидетельства непростительной потери границ, и они уничтожают нас как общество».

Эйлат, Елена Васильева

Эйлат. Другие новости 24.08.20

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