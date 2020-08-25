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NewDayNews.ru

Вторник, 25 августа 2020, 14:52 мск

Новости Туризм

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Бали не будет принимать туристов до конца 2020 года

Бали не откроется для иностранных туристов до конца 2020 года. Сначала власти индонезийского острова, популярного туристического направления для гостей со всего мира, в том числе из РФ, объявили о возвращении иностранцев, начиная с сентября текущего года. Но план был пересмотрен на фоне растущей обеспокоенности по поводу заболеваемости Covid-19 в Индонезии, сообщает корреспондент РИА «Новый День». На сегодняшний день там зарегистрировано 4576 случаев инфицирования и 52 смерти.
Решение не открывать остров-курорт для туристов до конца года вызывает опасения по поводу благополучия жителей страны, экономика которой в основном основана на туризме. Ежегодно на Бали прилетают миллионы иностранцев, которых привлекают безлюдные пляжи и индуистские храмы. Но их число резко сократилось после того, как Индонезия в марте закрыла границы для нерезидентов, опасаясь разрушительного воздействия пандемии коронавируса.

Компенсировать потери Индонезия попробовала с помощью внутреннего туризма – были открыты пляжи, храмы и другие достопримечательности. Но многие рестораторы и отели так и не открылись, в связи с отсутствием стабильного спроса.

Москва, Елена Васильева

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