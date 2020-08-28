Турист из США нарушил карантин в Канаде и теперь ему грозит астрономический штраф

Турист из США нарушил карантин в Канаде и теперь ему грозит астрономический штраф. Как сообщает The Independent,

40-летний Джон Пеннингтон прибыл в Канаду с Аляски в июне. Хотя он ехал транзитом, но на ночевку остановился в городе Банф, где провел ночь в отеле. Сотрудники вызвали полицию, когда заподозрили, что мужчина нарушил карантин. Уже тогда он получил штраф в размере 1200 долларов.

Напомним, что американцы могут проехать через Канаду, но только при необходимости, если им нужно добраться с Аляски до остальных штатов. Однако им запрещено посещать национальные парки и другие достопримечательности. После этого они могут оставаться в отеле, если они все время остаются в номере.

После того, как Пеннингтон был оштрафован полицией, они попросили его отправиться прямо в Соединенные Штаты. Но уже на следующий день мужчина снова нарушил правила, когда остановился у местной туристической достопримечательности, Sulphur Mountain. Однако один из местных жителей сообщил о нем в полицию, когда заметил на машине его американский номерной знак.

«Следователи обнаружили, что г-н Пеннингтон не покинул город на следующее утро, как просили, а вместо этого посетил популярное туристическое место», – сказал Майкл Бакстон-Карр из полицейского управления Банфа. Он добавил, что у этого человека было все необходимое в отеле, и нет ни одной законной причины, по которой он должен был отправиться на гору.

Теперь туристу Пеннингтону грозит штраф в размере до 750 000 долларов или до шести месяцев тюрьмы за нарушение правил карантина. Судебный процесс назначен на ноябрь.

Оттава, Елена Васильева

Оттава. Другие новости 28.08.20

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