В Гаване вводится комендантский час и запрет на публичное распитие алкоголя

Губернатор Гаваны Рейнальдо Гарсиа Сапата объявил в столице комендантский час. Данная мера обусловлена ростом заболеваемости коронавирусомсообщает РИА «Новый День».

Теперь по вечерам и ночам жители Гаваны будут обязаны сидеть дома. Кроме того, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в столице, ее жителям не разрешается выезжать в другие провинции страны.

Комендантский час начнется 1 сентября и продлится не менее 15 дней, пояснил губернатор Сапата. Выходить из дома без необходимости будет запрещено с 19:00 вечера до 5:00 утра. Кроме того, кубинцев также ждет повышение штрафов для тех, кто игнорирует ношение масок. Употребление алкоголя в общественных местах будет также запрещено.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на Кубе с населением 11 миллионов человек на сегодняшний день зарегистрировано 3806 случаев коронавируса и 92 случая смерти.

Гавана, Елена Васильева

Гавана. Другие новости 28.08.20

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