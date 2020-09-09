С четверга во всей Чехии станет обязательным масочный режим. Его необходимо будет соблюдать во всех помещениях, пояснил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех. Усиление требований к населению связано с ухудшением эпидемиологической ситуации и рекордным увеличением числа новых случаев инфицирования.

Во вторник в Чехии зарегистрировано 1164 новых случая заболевания. В предыдущие дни количество вновь диагностированных случаев колебалось от 500 до 700.

По всей Чехии с конца весны и до сих пор требовалось закрывать рот и нос в общественном транспорте, в офисах, социальных и медицинских учреждениях.

Также в Чехии ограничены ночные часы работы ресторанов и баров, которые должны быть закрыты с полуночи до шести утра.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 09.09.20

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