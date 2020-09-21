Национальный парк в Тайланде будет посылать туристам оставленный ими мусор

Национальный парк Кхауяй в Таиланде для борьбы с туристами, которые оставляют после себя мусор, будут отправлять его людям домой, сообщает BBC.

Этим займутся работники парка, а для облегчения их работы каждый турист будет записывать свои контакты перед входом.

Министр окружающей среды Варавут сельпо-Арча показал первую посылку, которую отправят одном из туристов – внутри лежат пластиковые бутылки, банки из-под напитков и различные обертки. Также в посылке лежит записка «Вы забыли это в национальном парке Кхауяй».

Министр подчеркнул, что выброс мусора также может привести к реальному сроку – до 5 лет – или назначению серьезного штрафа.

Москва, Елена Васильева

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