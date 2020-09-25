Нет туристов: в Праге начали закрываться пабы и рестораны

Туризм в Чешской республике в этом году пострадал от двух бедствий. Сначала весной правительство закрыло границы из страха перед пандемией, а в конце лета и начале осени другие государства стали рассматривать Прагу и всю Чехию как опасную зону. Упадок туризма сказался и на судьбах гастрономических заведений. Среди ресторанов, которые пришлось закрыть в сентябре из-за пропавших туристов, есть, например, два предприятия на улице Карлова в Праге.

Самым пострадавшим регионом с точки зрения падения посещаемости в связи с кризисом коронавируса стала Прага. Уменьшение количества гостей в Праге составило 93,6 процента, а количество ночевок уменьшилось на 94,9 процента, пишет портал novinky.cz.

Данных за третий квартал пока нет, но уже ясно, что снижение в сентябре будет огромным.

В связи с тем, что в сентябре иностранцы снова перестали ездить в Прагу, ресторатору Яну Шимице пришлось закрыть два заведения на улице Карлова – Fat Cat и Galery 44. В частности, второй ресторан в основном зависел только от иностранных гостей.

Чтобы оба ресторана пережили весенний кризис, владельцам пришлось вкачать в них около пяти миллионов крон. «И совершенно другая цифра получается, если говорить об упущенной прибыли. Это во много раз больше», – добавил Шимице.

После смягчения карантинных мер летом ситуация была относительно оптимистичной. «Казалось, что все закончится и продажи будут только расти. В прошлом месяце все получилось хорошо», – сказал Шимице Novinky, добавив, что в августе прошлого года продажи составили около 40%.

Но затем Великобритания объявила, что гражданам, возвращающимся из Чехии, придется пройти 14-дневный карантин. «И у нас ушло около трети гостей», – отметил ресторатор. Впоследствии Германия включила Прагу в число зон риска и говстей в ресторане стало совсем немного.

«Когда мы начали говорить, что становимся одними из худших в Европе, это оказало еще одно огромное влияние на продажи. Почти так же, как когда были закрыты границы», – добавил Шимице. Управлять двумя ресторанами в центре не имело смысла, поэтому они снова закрылись. Со слов владельцев – пока временно.

Не лучше обстоят дела и в других ресторанах и питейных заведениях. «Бизнес, конечно, полностью ушел. Мы на 80-90 процентов ниже, чем в прошлом», – рассказал novinky.cz шеф-повар заведения «Malostranská konírna».

«Наступает время, когда наши финансы истощаются, нам даже пришлось уволить ряд сотрудников. Иностранецев больше нет, чези перестали ездить в Прагу», – добавил он. Перед заведением остро стоит вопрос – продержится ли оно на плаву до конца года.

По словам Шимице, в центре Праги уже закрываются другие предприятия. «Он закрывает множество людей в районе Праги 1 или Старого города. Если вы пойдете туда посмотреть, то увидите, что там никого нет », – сказал он.

Пока что Чешское статистическое управление опубликовало данные по туризму только за второй квартал, то есть с апреля по июнь. Именно в эти месяцы были отменены карантинные меры, в том числе полное закрытие границ.

Во втором квартале количество ночевок в Праге уменьшилось на 66,7 процента для чехов и на 96,2 процента для иностранных гостей. Во втором квартале 988 тысяч гостей были размещены в отелях и аналогичных заведениях, что на 82,9 процента меньше, чем годом ранее, в абсолютном выражении было потеряно 4,8 миллиона гостей.

В первом квартале в гостиницах было 4,7 миллиона ночевок чехов и 4,2 миллиона ночлегов иностранцев. Во втором квартале подавляющее большинство ночевок – это приехавшие в Прагу чехи.

Прага, Елена Васильева

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