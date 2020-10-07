В сентябре «Уральские авиалинии» выполнили более 6000 рейсов – как в 2019 году

В условиях роста внутреннего туризма и перевозок, а также с возобновлением некоторых международных рейсов авиакомпании постепенно восстанавливают свои показатели. «Уральские авиалинии» в сентябре выполнили 6114 рейсов – это почти столько же, сколько в 2019 году.

«На фоне глобальных изменений в мире, вызванных распространением Covid-19, «Уральские авиалинии» показали убедительный результат по итогам сентября 2020 года. Авиакомпания выполнила 6 114 рейсов (97 % от показателей сентября 2019 года) и перевезла 888 546 пассажиров (89,5%)", – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Авиакомпания продолжает увеличивать количество рейсов внутри России. По сравнению с сентябрем 2019 года пассажиров внутрироссийских направлений стало больше на 40%. Всего с начала года «Уральские авиалинии» перевезли почти 4,49 миллиона пассажиров, выполнив более 30 тысячи рейсов».

Напомним, в период пандемии менеджмент компании принял антикризисную программу и задействовал все имеющиеся ресурсы. Часть бортов были перепрофилированы под доставку грузов. С 13 апреля по 30 сентября было перевезено 4 835 тонн груза и выполнено 494 рейса.

В это же время «Уральские авиалинии» активно участвовали в программе возврата россиян, остававшихся за рубежом, на родину, и помогали отправлять иностранцев из России. Всего было совершено 240 репатриационных рейсов из Таиланда, Индии, ОАЭ и других стран.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 07.10.20

В центре Ялты полыхает санаторий Краснознаменного Черноморского флота. / Словения смягчила правила для въезда россиян. / РСТ заявил о резком падении продаж туров – виноваты коронавирус и слухи о введении карантина. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»