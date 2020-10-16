Как доехать в Стамбул из аэропорта Сабихи Гёкчен. Инструкция «Нового Дня»

Российские авиакомпании увеличивают число рейсов в Стамбул. О том, что улететь в самый крупный город Турции на границе Европы и Азии, уведомили авиакомпании, которые совершают рейсы из Москвы, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Красноярска, Казани, и так далее. В Стамбуле сейчас два действующих аэропорта – Новый аэропорт, который начал работу в 2019 году, и аэропорт имени приёмной дочери Кемаля Ататюрка, лётчицы Сабихи Гёкчен. Последний прежде использовался, в основном, для региональных перелетов по стране, но теперь его часто выбирают лоукостеры и ординарные авиакомпании – он расположен чуть дальше от центра Стамбула, чем Новый или старый, имени Ататюрка. И метро к нему пока ещё только строят. Так что добираться – если не на такси – до него можно только с пересадками. «Новый День» рассказывает, как именно.

Первым делом купите Istanbul Card в автомате. Они стоят на остановках автобусов – чтобы попасть туда выходите из аэропорта и идите прямо метров 50. Цена на IC на октябрь 2020 года – 6 лир.

Для тех, кто будет жить в Европейской части Стамбула

Вы садитесь на автобус, который увезёт вас на остановку Pendik YHT. Это конечная маршрута 132Н, который едет от аэропорта. Цена проезда – 3,5 лиры.

От автобусной остановки Pendik вам нужно прийти на одноименную станцию (да, тоже Pendik) городской электрички Marmaray. На карте она отмечена серым цветом. Проезд в ней стоит 7 лир.

Если вы забронировали гостиницу в европейской части Стамбула (в районе Султанахмет, в районе Галатской башни, улицы Истикляль, площади Таксим, района Каракёй), то едете по Marmaray до станции Sirkeci. От неё до Голубой мечети или Айя София минут 5-7 ходьбы, если вы бодрый турист налегке.

До Таксим и Истикляль от Сиркеджи имеет смысл добраться на транспорте – проще всего доехать на трамвае Т1 до станции Каботаш (конечная), а оттуда подняться на фуникулере. Проезд по 3,5 лиры и там, и там. Кстати, каждая 4 или 5 поездка по IC будет чуть дешевле – 2,5 лиры.

Для тех, кто будет жить в Азиатской части Стамбула

Можно проделать тот же путь, что описан выше, только на линии Marmaray выйти не на станции Сиркеджи, а на станции Üsküdar или Ayrilik Çesmesi.

Еще один вариант. Из аэропорта можно уехать на автобусе Е10. Там проезд стоит 7 лир. Дальше на остановке Pendik пересаживаетесь на метро – ваша линия на карте розового цвета, М4. Например, вы забронировали себе отель в районе Moda – едете по розовой ветке до причала Kadiköy.

Стамбул, Екатерина Норсеева

Стамбул. Другие новости 15.10.20

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