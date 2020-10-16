В Сочи введено обязательное ношение масок на улице

На курортах Кубани ужесточен масочный режим. Теперь всем жителям Краснодарского края и туристам необходимо носить маски на улице. Соответствующее постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Этим документом губернатор продлил режим повышенной готовности в крае до 31 октября и обязал всех жителей региона и отдыхающих надевать защитные маски не только в общественном транспорте, на вокзалах, в магазинах и других местах массового пребывания, но и на улице.

Согласно данным краевого оперштаба, за последние сутки на Кубани выявлено 104 случая коронавирусной инфекции, скончались три пациента с Covid-19. В числе жертв – два жителя Сочи, мужчины 46 и 58 лет, страдающие гипертонией. У обоих развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. 46-летний пациент был подключен к ИВЛ. Еще один летальный случай зарегистрирован в Новокубанском районе. У 85-летней пенсионерки была диагностирована ковидная пневмония. Она имела сопутствующие заболевания – гипертонию и варикоз ног.

Всего в крае подтверждено 15 599 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 11 055 пациентов, скончались 339.

Краснодар, Наталья Петрова

Краснодар. Другие новости 16.10.20

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