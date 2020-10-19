На Сочи надвигаются смерчи и ливни с градом и шквалом

Власти Сочи предупредили жителей и гостей города-курорта о сильных дождях со шквалистом ветром и градом и угрозе смерчей над морем.

Непогода ожидается с середины дня 19 октября и до утра 20 октября, следует из прогноза синоптиков. В Сочи придут ливни с грозами, градом и сильным ветром 20-22 м/с.

Спасатели предупреждают о возрастающем риске схода селевых потоков и резком подъеме уровня воды на реках.

Кроме того, возникла опасность формирования смерчей над морем на участке Магри – Веселое.

В сообщении мэрии Сочи отмечается, что все службы города переведены в режим повышенной готовности. Местных жителей и туристов просят воздержаться от отдыха у воды и также предпринять все необходимые меры предосторожности.

Сочи, Наталья Петрова

Сочи. Другие новости 19.10.20

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