Ростуризм: по итогам года турпоток в России упадет на 40%

Глава Ростуризма Зарина Догузова прогнозирует, что по итогам 2020 года турпоток восстановится до 60% по сравнению с прошлым годом, и это, по мнению главы федерального агентства, хороший показатель в нынешних условиях.

«По итогам лета туристический поток восстановился до 70% от потока прошлого года. Это очень и очень позитивный итог. Если сравнивать только июль и август, когда курортный сезон восстановился, можно говорить и о 90% от прошлогоднего турпотока. Есть регионы, где виден рост турпотока в полтора-два раза – Байкал, Алтай и так далее, – рассказала сегодня на пресс-конференции в «Интерфаксе» глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. – Тяжело с бизнес-туризмом, MICE-туризм тяжело восстанавливается. Деловые мероприятия отменились и продолжают отменяться. Поэтому общее падение [турпотока] по году будет выше, чем могло бы быть, если бы темпы восстановления бизнес-туризма были такие же, как курортного сезона. Но именно за счет удачно проведенного летнего сезона, который плавно перешел в осенние поездки, мы думаем, что по итогам года на 60-70% удастся восстановить потоки прошлого года и падение составит 40%, может быть, чуть больше».

Большие надежды туризм возлагает и на осенне-зимний сезон. По данным Ростуризма, на сегодняшний день загрузка отелей Краснодарского края и Крыма составляет 70-80% – это в два раза больше, чем в прошлые годы.

Москва, Ольга Тарасова

Москва. Другие новости 28.10.20

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