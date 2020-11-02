В Перу туристов пустили в Мачу-Пикчу после карантина

В Перу возобновились экскурсии в древний город инков Мачу-Пикчу, который был закрыт почти восемь месяцев из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ВВС News.

1 ноября в Мачу-Пикчу прошла торжественная церемония, участники которой поблагодарили богов в соответствии с древними традициями. В день город будет принимать 675 туристов, что в три раза меньше обычного турпотока. При этом путешественники должны соблюдать санитарные требования, введенные во время пандемии.

Мачу-Пикчу закрыли в марте. За это время осмотреть достопримечательность смог только один турист. Он прибыл из Японии, но из-за карантинных ограничений застрял в стране. Иностранец обратился к властям Перу и попросил сделать для него исключение.

Мачу-Пикчу был построен в XV веке, а затем заброшен. В начале ХХ века его вновь открыл американский исследователь Хайрам Бингем, которому о развалинах древнего города рассказали летчики. Сейчас Мачу-Пикчу является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Лима, Зоя Осколкова

Лима. Другие новости 02.11.20

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