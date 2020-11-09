Финляндия готовится открыть границы для российских туристов

Власти Финляндии готовят закон об открытии туризма – въезд в страну разрешат из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, в том числе и из России. Ожидается, что он вступит в силу в канун католического Рождества, сообщает портал Yle.

Власти поставили задачу, чтобы сделать возможными туристические поездки в Финляндию, в том числе, из стран с плохой эпидемиологической ситуацией. На наступившей неделе правительство должно объявить, как будет обеспечиваться безопасность в сфере туризма. По всей видимости, это будет тестирование приезжающих.

Между тем в аппарате премьер-министра сообщили, что принципиальное решение правительства по открытию туризма уже давно готово, однако только с подготовкой соответствующей законодательной базы можно уверенно двигаться в этом вопросе. Сейчас власти дорабатывают детали законопроекта.

В настоящее время в Финляндии действует запрет на въезд туристов из целого перечня стран с неблагоприятной обстановкой из-за коронавируса, в списке значится и Россия. Ограничения касаются тех стран, в которых заболеваемость превышает установленный порог в 25 случаев на 100 тыс. человек за две недели.

Хельсинки, Наталья Петрова

Хельсинки. Другие новости 09.11.20

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