Туристические СМИ сообщают о скором возобновлении полетов на Сейшелы и в Эфиопию

Россия в ближайшее время планирует возобновить авиасообщение еще с двумя странами – Сейшелами и Эфиопией, кроме того, увеличивается количество рейсов по уже открытым международным направлениям.

Об этом пишут сразу несколько профессиональных туристических СМИ. В частности, портал для работников туротрасли Profi.Travel ссылается на извещение правительства РФ NOTAM А7591/20, которое получили российские авиакомпании. А TourDom со ссылкой на источники пишет, что инициатором выступает оперштаб РФ.

Предполагается, что на Сейшелы рейсы будут осуществляться дважды в неделю, а в Эфиопию – трижды. Кроме того, увеличивается количество вылетов в те страны, авиасообщение с которыми уже открыто: на Мальдивы планируется восемь рейсов в неделю (сейчас четыре), на Кубу – четыре вместо двух, в ОАЭ – до семи рейсов в неделю.

Москва, Анастасия Истомина

Москва. Другие новости 11.11.20

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