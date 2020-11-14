Россия возобновляет авиасообщение с еще двумя станами и расширяет квоты на перелеты в четыре государства

Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами – об этом сообщила пресс-служба правительства РФ по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.
Авиасообщение будет осуществляться на паритетной основе.
Кроме того, расширяются квоты на полеты между Россией и Казахстаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Кубой и Мальдивами.
Количество максимально допустимых рейсов из Москвы в Нур-Султан увеличено до 3 в неделю, в Алма-Ату – до 2, на Кубу – до 4, в ОАЭ (с учетом сокращения пассажиропотока в Турцию) – до 7, на Мальдивы – до 8.
«Решение было принято исходя из озвученных ранее эпидемиологических критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности», – пояснили в правительстве.
Напомним, ранее Россия возобновила пассажирское авиасообщение с Белоруссией, Великобританией, Египтом, Киргизией, Сербией, Танзанией, Турцией, Швейцарией, Южной Кореей, Японией.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 12.11.20
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