Четырехметровая акула убила купальщика на популярном пляже

На популярном пляже в Австралии акула убила купальщика.

Мужчина погиб в воскресенье утром. Он стал жертвой 4-метровой акулой на мелководье у Кейбл-Бич в туристическом центре Брума на северо-западе Австралии.

Пляж обычно охраняется спасателями, но не в период с ноября по май, потому что это период, когда в воде часто встречаются очень ядовитые медузы ируканди, а также морские крокодилы – в это время купаться там не рекомендуется. Однако всегда находятся смельчаки, которые запреты игнорируют и идут в воду. Австралийские СМИ сообщают, что мужчина в возрасте 60 лет был доставлен на берег, где ему была оказана медицинская помощь, но вскоре он скончался, не перенеся травм, которые нанесла ему акула.

Сидней, Елена Васильева

Сидней. Другие новости 21.11.20

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