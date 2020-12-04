Намибия распродает слонов

Намибия, страдающая от засухи, выставила на продажу 170 слонов, чтобы ограничить их численность на своей территории – отчасти из-за нарастающих конфликтов и столкновений между людьми и этими животными. Рекламное объявление было опубликовано Министерством охраны окружающей среды, лесного хозяйства и туризма, сообщает «Евроньюс».

Животные будут проданы с аукциона покупателям как внутри страны, так и за ее пределами. Участники торгов должны будут представить документальные гарантии относительно надлежащих условий содержания слонов и наличия необходимых средств для поддержания их нормального существования. Иностранные покупатели также обязаны будут предъявить таможенные документы, которые разрешают ввоз слонов в указанные страны.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 03.12.20

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