Куба после роста числа случаев заболеваний Covid-19 анонсировала ограничения на въезд туристов

Куба ограничит международные рейсы из нескольких стран и ужесточит пограничные ограничения с 1 января 2021 года из-за роста числа новых случаев коронавируса на острове.

Новые меры включают временное ограничение прибытия путешественников из США, Мексики, Панамы, Багамских островов, Гаити и Доминиканской Республики. По данным Министерства здравоохранения Кубы, с 10 января путешественники из остальных стран должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19, сделанный за 72 часа до поездки, и следовать протоколам в области здравоохранения, установленным властями по прибытии на Кубу, сообщает CNN.

Министерство здравоохранения Кубы сообщило на своем веб-сайте, что в последнее время в стране наблюдается всплеск новых случаев коронавируса после того, как в страну начали прибывать иностранные путешественники.

Куба вновь открыла свои международные аэропорты в ноябре после их частичного закрытия в марте в целях сокращения случаев заражения Covid-19. В числе прочих принимаются и туристы из России.

По данным Cuba Debate, по меньшей мере 71,5% новых выявленных случаев были связаны с путешественниками, прибывшими из США, Мексики, Панамы, Гаити, Доминиканской Республики и Багамских островов, а также других стран.

Национальный директор министерства по эпидемиологии доктор Франсиско Дуран Гарсия заявил, что в период с начала ноября по 23 декабря в стране 3783 человека дали положительный результат на Covid-19, сообщает государственное информационное агентство.

Сокращение числа путешественников приведет к уменьшению числа заболевших, – цитирует слова Гарсиа Cuba Debate.

В понедельник представители здравоохранения Кубы сообщили о 229 новых случаях Covid-19 и одной новой смерти за последние 24 часа. По данным министерства здравоохранения страны, на данный момент на Кубе зарегистрировано в общей сложности 11434 случая коронавируса и 143 случая смерти.

Гавана, Елена Васильева

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