В Сочи предупредили о возможном сходе лавин

В горных районах города Сочи объявлено штурмовое предупреждение. Из проливных ливней появилась опасность схода лавин, сообщили в мэрии.

На смену сухой и теплой погоде в Сочи пришли дожди, из-за чего в горах выше 1,5 тысячи метров над уровнем моря сложится лавиноопасная обстановка.

Все городские службы перевели в усиленный режим работы. Спасатели призывают жителей и туристов воздержаться от походов в горы.

Ранее из-за обильных снегопадов в аэропорту Краснодара были задержаны десятки рейсов. В период с 10 по 12 января на Кубани местами ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололед.

Сочи, Зоя Осколкова

Сочи. Другие новости 11.01.21

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