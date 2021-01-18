Таиланд вводит туристический сбор в размере 10 долларов

Власти Таиланда собираются ввести туристический сбор в размере 10 долларов. Деньги пойдут на восстановление туристической инфраструктуры и медицинскую помощь для иностранцев.

Как сообщает портал Travel Off Path, введение налога для туристов обсуждалось в Таиланде с 2016 года. Сейчас в период пандемии экономика страны, зависящая от туриндустрии, была ослаблена.

Ежегодно курорты королевства посещают около 40 млн иностранных гостей. В 2020 году турпоток составил 6,7 млн путешественников. В 2021 году Таиланд готов принять около 10 млн туристов.

Власти считают, что небольшой сбор не отпугнет желающих отдохнуть иностранцев. Доходы от сбора будут направлены на восстановление и поддержание туристических объектов, а также на предоставление медицинской помощи путешественникам.

В настоящее время Таиланд открыт для иностранных туристов, однако по приезду они обязаны провести 14 дней в карантинной зоне. Кроме того, приезжим необходимо сдать три теста ПЦР, чтобы свободно передвигаться по стране.

Бангкок, Зоя Осколкова

Бангкок. Другие новости 18.01.21

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