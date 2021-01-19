Singapore Airlines может стать первой в мире авиакомпанией, прошедшей полную вакцинацию

Национальный перевозчик Сингапура надеется стать первой в мире авиакомпанией, которая вакцинирует всех сотрудников от Covid-19.

Singapore Airlines (SIA) подтвердила CNN Travel, что всем членам экипажей, включая пилотов, представителей авиакомпании, бортпроводников и всех, чья работа требует контакта с общественностью, правительство Сингапура предложило бесплатно вакцинировать от коронавируса.

Страна закупила вакцину Pfizer, требующую двух прививок.

«Мы благодарны правительству Сингапура для создания авиационного сектора приоритета в вакцинации упражнениях страны», – отметил генеральный директор авиакомпании Чун Фонг.

По данным авиакомпании, на уколы уже записались 5200 сотрудников SIA. Прививки начнутся через несколько дней.

Сингапур, Елена Васильева

Сингапур. Другие новости 19.01.21

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