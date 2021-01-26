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Среда, 27 января 2021, 02:03 мск

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Новая Зеландия не откроет свои границы для туристов до конца года

Новая Зеландия, скорее всего, будет держать свои границы закрытыми для туристов до конца года, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн на пресс-конференции во вторник.

Ардерн сообщила, что для открытия границ необходима уверенность в том, что вакцинация предотвращает распространение коронавируса или что в стране вакцинировано достаточное количество населения, сообщает CNN.

Ардерн уточнила, что Новая Зеландия продолжит поиск путей взаимодействия по вопросу путешествий с Австралией и островными государствами Тихого океана, но «остальной мир просто представляет слишком большой риск для нашего здоровья и нашей экономики, чтобы рисковать на данном этапе», отметила чиновница.

Отметим, что Новая Зеландия надеется начать программу массовой вакцинации всего населения станы середины года, а агентство по медицинскому регулированию Новой Зеландии может дать предварительное одобрение на использование вакцины Pfizer уже в среду на этой неделе.

Москва, Елена Васильева

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