В Таиланде арестовали несколько десятков иностранцев на вечеринке

В Таиланде задержали 89 иностранных граждан, которые нарушили антиковидные правила. Туристы устроили шумную вечеринку. Об этом сообщает Associated Press.

Массовое задержание произошло в клубе Three Sixty Bar на популярном острове Пханган. Помимо иностранцев под арест попали 22 местных жителя из числа сотрудников администрации заведения.

Отмечается, что задержанные туристы приехали из десяти разных стран, в том числе из США, Великобритании, Швейцарии и Дании.

В Таиланде запрещено проведение подобных массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Ограничение было введено в марте прошлого года. За нарушение антиковидных правил по тайским законам может грозить до двух лет лишения свободы и штраф до 1,3 тысячи долларов.

Бангкок, Зоя Осколкова

Бангкок. Другие новости 27.01.21

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